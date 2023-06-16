Путин предложил расширить условия выплаты пособий на детей

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Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил сохранять пособия по уходу за ребенком-инвалидом даже при частичной занятости родителя.

Понятие частичной занятости необходимо закрепить в законе, чтобы не было разночтений, считает лидер РФ. Принять соответствующие нормы он поручил "как можно быстрее".

Также, по мнению президента, пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие должны выплачиваться в течение всего назначенного времени, несмотря на увеличение доходов семьи.

"Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой", – подчеркнул он.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что размер пособий по уходу за ребенком повысится с нынешних 33 до 49 тысяч рублей в следующем году. Добавлялось, что к 2025 году размер пособия должен повыситься до 66 тысяч рублей.

Позднее депутаты партии ЛДПР предложили установить в России ежегодную выплату ко Дню защиты детей. Парламентарии считают, что размер выплаты мог бы составить 20% от прожиточного минимума (около трех тысяч рублей). В случае принятия законопроекта пособие могли бы получать родители (усыновители, опекуны и попечители) детей в возрасте до 16 лет с 2024 года.

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