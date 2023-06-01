Путин поручил ускорить установление единого статуса многодетной семьи во всех регионах РФ

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Владимир Путин поручил ускорить установление единого статуса многодетной семьи во всех регионах Российской Федерации, передает ТАСС.

"В регионах до сих пор сохраняются разные подходы к тому, какие именно семьи считать многодетными. Это такой практический, казалось бы, бытовой вопрос, но тем не менее он имеет большое значение на практике, в жизни. Я уже поручал правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне и прошу своих коллег ускорить эту работу", – сказал президент РФ на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Глава государства сказал, что по всей территории Российской Федерации должно действовать одновременно бумажное и электронное удостоверение многодетной семьи. Президент считает, что это поможет семьям использовать льготы в разных российских регионах.

Путин заявил, что необходимо активнее использовать гибкие формы трудовой деятельности для родителей, которые занимаются воспитанием маленьких детей, а также повышать доступность льготной ипотеки для многодетных, молодых, студенческих семей. Помимо этого, надо создать условия, чтобы родители могли совмещать учебу и заботу о ребенке.

"Действующая в России система социальных гарантий для семей в сфере защиты материнства и детства теперь распространяется и на жителей новых, но вместе с тем, конечно, мы понимаем, исторических регионов России: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – подчеркнул президент РФ.

Также Путин назвал безусловным приоритетом для российских властей поддержку семей с детьми. Он заметил, что в государстве постепенно развиваются различные меры поддержки и программы. Глава страны обратил внимание на индексацию материнского капитала, введение выплат для нуждающихся семей.

По словам президента, очень важно отталкиваться от настоящих потребностей граждан в сфере поддержки семьи, в демографическом вопросе, социальной области, на рынке труда, в экономике, образовании, воспитании и в целом по разным направлениям госполитики.

Ранее депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин доработанный проект федерального закона о едином для всех регионов статусе многодетной семьи и условиях получения ими мер господдержки.

По словам зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, единый для РФ статус позволит многодетным семьям получать базовые меры поддержки вне зависимости от региона проживания.



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