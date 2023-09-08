В ГД предложили создать спортивный аналог "Пушкинской карты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РФ следует создать платежную карту для социально незащищенных групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт по аналогии с "Пушкинской картой". Соответствующее письмо думский депутат Яна Лантратова направила на имя Михаила Мишустина, пишет RT.

В октябре 2021-го во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин заявил, что главной задачей госполитики в области спорта является широкое вовлечение молодежи в занятия активностями, напомнила она в письме. По итогам исследования Всемирной организации здравоохранения, в России с 2000 по 2016 год наблюдался недостаток спортивной деятельности у детей. Минздрав РФ, в свою очередь, фиксировал шестикратный рост диагноза "ожирение" у подростков за последние 20 лет.

По мнению Лантратовой, такие показатели могут быть связаны с недостаточной доступностью спортивных занятий для молодежи и высокой стоимостью инвентаря. В этой связи парламентарий считает, что решить проблему может аналог "Пушкинской карты" в спортивном сегменте. Выдавать такую льготу можно малообеспеченным и многодетным семьям с детьми в возрасте от пяти до 18 лет.

Вместе с этим она предложила присвоить спортивно-оздоровительной карте имя одного из наиболее выдающихся российских спортсменов. В качестве примера она назвала футбольного вратаря Льва Яшина и хоккеиста Валерия Харламова.

Ранее Путин поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко вместе с кабмином подумать о выплатах для спортсменов, которые могли бы быть сопоставимы с суммами для атлетов за достижения на Олимпийских играх и других состязаниях. Тем, кто посвящает спорту всю жизнь важен не только престиж, но и материальная поддержка, отметил он.

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