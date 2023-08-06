Алина Кабаева призвала соблюдать спортивные принципы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Спорт может уничтожить сам себя без соблюдения спортивных принципов. Об этом заявила чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Ее слова приводит ТАСС.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева считает, что раньше спортивные принципы ценились выше. Она привела в пример историю из собственной спортивной карьеры, когда судьи приняли решение, основываясь на честных принципах спорта.

На соревнованиях 1998 года Алина Кабаева выступала под руководством Ирины Винер. Она рассчитывала на второе место, однако судья Ирина Лопарская поставила ей оценку выше, чем собственной ученице.

"Сейчас уже такого судейства нет, к сожалению. Я считаю, что нужно все делать по спортивному принципу, такое у нас было. А если мы не будем делать по спортивному принципу, то просто уничтожим свой спорт. И на мировой арене будем проигрывать всем", – подчеркнула гимнастка.

Ранее министр спорта Олег Матыцин призвал министров спорта стран СНГ проводить регулярные встречи для создания условий международного сотрудничества спортивных сообществ.