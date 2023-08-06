Матыцин призвал министров спорта стран СНГ создать условия для сотрудничества

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Создание условий для всестороннего спортивного сотрудничества – это главная задача министров спорта стран СНГ. Такое мнение выразил министр спорта России Олег Матыцин на заседании коллегий Минспорта России и Министерства спорта и туризма Белоруссии. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин призвал проводить регулярные встречи министров спорта стран СНГ, в рамках которых будет обсуждаться создание условий для дальнейшего сотрудничества на международных площадках.

"Мы выбрали верный конструктивный курс взаимодействия, нельзя останавливаться на достигнутом – предлагаем регулярно проводить ежегодные встречи министров спорта стран СНГ и партнеров. Наша общая задача - быть вместе и сформировать такие условия, при которых спортивное сотрудничество на межгосударственных площадках, таких как СНГ, будет системно и всесторонне развиваться", – заявил министр спорта.

Олег Матыцин также призвал не бояться предлагать новые форматы спортивного сотрудничества. Он отметил, что к Играм стран СНГ проявили интерес спортсмены из стран, не входящих в состав содружества.

Предложение поддержал министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук. Он подчеркнул, что совместное сотрудничество спортивного руководства поможет укрепить дальнейшее развитие спорта на пространстве Содружества независимых государств.

Ранее министр спорта России заявил, что Игры стран СНГ показали открытость спортивного сообщества, сплоченность и взаимное уважение в спорте.