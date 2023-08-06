Игры стран СНГ показали единство спортивного сообщества - Матыцин

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Игры стран СНГ стали примером единства спортивного сообщества. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин. Его слова приводит ТАСС.

"Эти Игры демонстрируют открытость нашего спортивного пространства, единство нас как спортивного сообщества. Это уважение друг к другу, консолидация всего сообщества", – сказал Матыцин.

Министр спорта также призвал молодежь помнить и с уважением относиться к истории. Он отметил, что российская сторона будет активно поддерживать любые формы сотрудничества спортивных сообществ.

"С нашей стороны мы полностью будем поддерживать любые формы сотрудничества по отдельным видам спорта, категориям спортсменов, это могут быть национальные команды", – подчеркнул Матыцин.

При этом министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук отметил, что за два года проведения Игр стран СНГ количество спортсменов, проявивших интерес к этому соревнования, увеличился.

"Это второй наш опыт с 2021 года, первое мероприятие приняла Казань, думали, как правильно организовать. Россия проводила соревнования во время пандемии коронавируса, было сложнее их организовать, но по 16 видам спорта прекрасно их провели. Мы хотим, чтобы в 2025 году в Азербайджане Игры прошли еще более масштабно и красиво, спорт - это сила, которая должна объединять", – подчеркнул Сергей Ковальчук.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в Белоруссии. В рамках мероприятия пройдут соревнования по 20 видам спорта. В Играх принимают участие более двух тысяч спортсменов из 22 стран мира. На церемонии открытия II Игр стран СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что за этими соревнованиями будут следить те, кто сейчас чинит препятствия российским и белорусским спортсменам.