Спортивный суд в Лозанне отменил оправдательные приговоры для двух российских спортсменов

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решения Дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении двух российских спортсменов – бобслеиста Юрия Селихова и легкоатлета Дениса Огаркова. Также спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления федераций.

Получив информацию о наличии метаболитов стероидов в пробах Селихова и Огаркова, которые они получили в период с 2013 по 2015 год, РУСАДА настаивало на дисквалификации спортсменов. Однако Дисциплинарный антидопинговый комитет в мае 2021 года принял решение оправдать спортсменов, ссылаясь на то, что спортсмены не могли нести ответственность за то, что допинг попал в их организмы.

Российское антидопинговое агентство подало апелляции в Спортивный арбитражный суд, который отменил решение ДАК и признал Селихова и Огаркова виновными в нарушении антидопинговых правил.

Юрий Селихов был дисквалифицирован на три года. Он сможет вернуться в спорт 30 июня 2025 года. В последний раз он выступал на международных соревнованиях в феврале 2018 года, когда стал в составе экипажа боба-двойки 25-м на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Денис Огарков был наказан на четыре года. Срок его дисквалификации заканчивается 5 июля 2026 года. В последний раз он принимал участие в соревнованиях в феврале 2022 года, когда на зимнем чемпионате страны выбыл из борьбы за медали в беге на 60-метровке в первом квалификационном раунде.

Ранее российский волейболист клуба "Ярославич" Александр Кемеров признался в нарушении антидопинговых правил. Международная федерация волейбола отстранила его от соревнований на два года.