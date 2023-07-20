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20 июля, 18:57

Спорт

Российский волейболист Кимеров признался в нарушении антидопинговых правил

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский волейболист клуба "Ярославич" Александр Кимеров признался в нарушении антидопинговых правил, его дисквалифицировали на два года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

Санкции в отношении Кимерова начали действовать с 9 декабря 2022 года. Дисквалификация спортсмена продлится до 8 декабря 2024-го.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета заявили, что в отношении фигуристки Аделины Сотниковой в 2014 году не было заведено никакого дела из-за якобы выявления допинга.

Сама спортсменка отмечала, что перед зимней Олимпиадой в Сочи стала фигуранткой допингового дела. При этом проба "Б" оказалась отрицательной, в связи с чем она избежала наказания.

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