Метателя молота Литвинова дисквалифицировали на два года за допинг

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

Метатель молота Сергей Литвинов был дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Накануне Литвинов на странице в соцсети признался в употреблении допингового препарата во время подготовки к отбору на Олимпиаду в Лондоне в 2012 году. По итогам отбора спортсмена не допустили к соревнованиям из-за отсутствия квалификации по результатам чемпионата России.

Дисквалификация Молотова отсчитывается с 8 ноября 2021 года. Результаты, достигнутые им с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, были аннулированы. В числе достижений была бронзовая медаль чемпиона Европы 2014 года.

Ранее за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировали российского олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько. Запрет на участие в соревнованиях будет снят 1 апреля 2023 года. Как сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов, Бутько планирует после снятия запрета играть за казанский "Зенит".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!