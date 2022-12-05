ITA подтвердило 21 случай нарушений антидопинговых правил спортсменами РФ в Лондоне

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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило 21 случай нарушений антидопинговых правил спортсменами России на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным отчета, в результате процедур перепроверок было выявлено 73 случая нарушений антидопинговых правил. Это привело к перераспределению 46 олимпийских наград по четырем видам спорта. После полученных данных была изъята 31 олимпийская медаль.

Ранее Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) принял решение об аннулировании результатов российской олимпийской чемпионки Натальи Антюх после перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории. Спортсменку лишили наград, завоеванных в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года.

До этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило бывших игроков сборной России по волейболу Александра Бутько и Павла Мороза в употреблении запрещенных препаратов, обнаружив их следы в пробах от 2014 года. Бутько и Мороз в 2014 году вместе выступали за сборную России и новосибирский "Локомотив".



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