Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

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Многократный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер объявил о завершении карьеры, сообщает ТАСС.

Теннисист заявил, что здоровье больше не позволяет ему выступать на прежнем уровне, поэтому он завершит карьеру по окончании Кубка Лейвера, который пройдет в Лондоне с 23 по 25 сентября.

На счету 41-летнего Федерера 20 побед в турнирах Большого шлема в одиночном разряде и победа на Олимпиаде-2008 в паре. Первую строчку в рейтинге ATP в общей сложности швейцарец занимал 310 недель.

Ранее теннисистка Серена Уильямс призналась, что планирует скоро завершить свою спортивную карьеру. Она отметила, что уходит из тенниса и планирует заняться более важными вещами. Она сообщила, что они с мужем планируют завести второго ребенка, однако совмещать это с профессиональной карьерой спортсменка не хочет.