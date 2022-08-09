Теннисистка Серена Уильямс заявила, что завершает спортивную карьеру

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Теннисистка Серена Уильямс призналась, что планирует скоро завершить свою спортивную карьеру. Ее письмо опубликовал Vogue.

8 августа Уильямс победила испанку Нурию Паррисас-Диас в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.

"К сожалению, я не была готова выиграть Уимблдон в этом году. И не знаю, буду ли готова победить в Нью-Йорке. Но я собираюсь попробовать. А турниры перед US Open будут веселыми. Я не ищу какого-то торжественного, финального момента на корте", – написала она.

Уильямс отметила, что уходит из тенниса и переходит к более важным вещам. Она сообщила, что они с мужем планируют завести второго ребенка, однако совмещать это с профессиональной карьерой спортсменка не хочет.

"На протяжении года мы с моим мужем Алексисом пытаемся завести еще одного ребенка. Недавно врач сообщил нам, что когда бы мы ни были готовы, у нас может появиться еще один член семьи. <...> Я или в теннисе на все 100%, или нет", – рассказала Уильямс.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Дарья Касаткина второй год подряд выступит в финале турнира категории WTA 500 в американском Сан-Хосе.

В полуфинальном матче первой ракетке России противостояла представительница Испании Паула Бадоса. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Касаткиной.

