Первая ракетка России Касаткина сыграет в финале теннисного турнира в Сан-Хосе

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Российская теннисистка Дарья Касаткина второй год подряд выступит в финале турнира категории WTA 500 в американском Сан-Хосе, сообщает РИА Новости.

В полуфинальном матче первой ракетке России противостояла представительница Испании Паула Бадоса. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Касаткиной.

Соперницей российской теннисистки станет американка Шелби Роджерс, ранее обыгравшая в своем полуфинале россиянку Веронику Кудерметову.

В 2021 году Касаткина также дошла до финала турнира в Сан-Хосе, но уступила спортсменке из США Даниэль Коллинз.

Первая ракетка России Дарья Касаткина располагается на 12-й позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

В июне стало известно, что теннисная ассоциация США допустила российских спортсменов к участию в чемпионате US Open. Аналогичное решение принято в отношении спортсменов из Белоруссии. При этом выступить на турнире они смогут только под нейтральным флагом.