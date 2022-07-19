Терюшков объяснил предложение приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

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Государство тратит немалые деньги на подготовку спортсменов, поэтому нужно с них спрашивать эти суммы, если они решат поменять свое спортивное гражданство. Об этом рассказал депутат Госдумы Роман Терюшков в беседе с "Царьградом".

По его словам, на каждого доходящего до олимпийского уровня спортсмена государство тратит несколько десятков миллионов рублей. Он отметил, что спортсмены могут выбирать себе "новую Родину", но тогда с них нужно спрашивать эти суммы.

Терюшков напомнил слова хоккеиста Владимира Петрова о том, что спорт – это защита государства в мирное время.

"А сегодня время не мирное. И выступая под флагом стран, которые поставляют на Украину летальное оружие, убивающее наших солдат и стреляющее по мирным городам, они, безусловно, переходят на сторону врагов России", – считает депутат.

Терюшков подчеркнул, что если ничего особенного нет в том, чтобы поменять флаг в спорте, то зачем тогда регулярно поднимать этот флаг в школах.

Ранее депутат рассказал, что за последние 10 лет спортивное гражданство поменяли 93 атлета, внесенные в перечни кандидатов в спортивные сборные команды РФ, в том числе 67 спортсменов по 17 летним олимпийским видам спорта и 21 – по трем зимним олимпийским видам.

Данную инициативу прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это предложение не найдет поддержки.

