Песков прокомментировал идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Предложение приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене не найдет поддержки. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Полагаю, что эта идея не найдет поддержки", – приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что с данной инициативой выступил парламентарий от "Единой России" Роман Терюшков.

Он отмечал, что за последние 10 лет спортивное гражданство поменяли 93 атлета, внесенные в перечни кандидатов в спортивные сборные команды РФ, в том числе 67 спортсменов по 17 летним олимпийским видам спорта и 21 по трем зимним олимпийским видам.

Ранее в Госдуме предложили тестировать иностранцев на знание культуры при получении гражданства РФ.

По словам депутата ГД Виталия Милонова, иностранцев также нужно тестировать на знание российских музеев, так как в последнее время они страдают от малого числа туристов.