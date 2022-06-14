Теннисисты из РФ смогут принять участие в US Open в нейтральном статусе

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Теннисная ассоциация США допустила российских спортсменов к участию в чемпионате US Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Ассоциация позволит спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Открытом чемпионате США, однако только под нейтральным флагом", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что в соревнованиях смогут принять участие все желающие теннисисты вне зависимости от их национальности.

В мае текущего года на фоне ситуации на Украине Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России. По словам главы ФТР, соответствующее решение было принято общим голосованием.

До этого теннисистам из России и Белоруссии по той же причине запретили принимать участие в турнире Уимблдон.

