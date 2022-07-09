Теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон

Елена Рыбакина выиграла Уимблдон. Теннисистка родилась в Москве, но сейчас представляет Казахстан. Именно поэтому смогла принять участие в престижном теннисном турнире.

Россиян к нему не допустили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.