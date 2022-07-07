Черданцев предложил отменить призыв для профессиональных спортсменов в РФ

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Спортивный комментатор Георгий Черданцев предложил отменить призыв на военную службу для профессиональных спортсменов России. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"...я бы предложил подумать над тем, чтобы вообще освободить от прохождения воинской службы профессиональных спортсменов, которые имеют контракт с федерацией или профессиональным клубом. Будь то футбол, хоккей или какой-то другой вид спорта", – объяснил Черданцев.

По словам комментатора, предложение депутатов Госдумы о сокращении отсрочки или ином ее формате недостаточно эффективны.

Также Георгий Черданцев затронул тему призыва хоккеиста сборной России и клуба НХЛ "Филадельфия Флайерс" Ивана Федотова. Он назвал ситуацию "показательным процессом", сигналом, что укрываться от воинской обязанности не могут даже звезды.

1 июля был задержан хоккеист сборной России и клуба "Филадельфия Флайерс" Иван Федотов. Спортсмена подозревали в уклонении от службы в армии и после задержания, предположительно, доставили в Северодвинск. Однако в войсковой части эту информацию не подтвердили.