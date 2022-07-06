Отец Капризова опроверг покупку хоккеистом военного билета

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Отец нападающего хоккейного клуба "Миннесота Уайлд" Кирилла Капризова Олег Капризов опроверг информацию о купленном военном билете сына. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик", – заявил Капризов-старший.

Отец хоккеиста также подтвердил, что спортсмен улетел в США из России.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщили, что 25-летнего хоккеиста Кирилла Капризова разыскивают по делу о покупке военного билета.

1 июля был задержан хоккеист сборной России и клуба "Филадельфия Флайерс" Иван Федотов. Спортсмена подозревали в уклонении от службы в армии и после задержания, предположительно, доставили в Северодвинск. Однако в войсковой части эту информацию не подтвердили.