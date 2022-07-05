Адвокат объяснил, почему хоккеист Федотов не попал на службу раньше

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
История с хоккеистом Иваном Федотовым является примером репрессивного призыва, рассказал председатель военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.
По словам юриста, спортсмен мог воспользоваться "приемом уклониста", который вполне законен.
"Если человека принимают решение призвать, то он это решение обжалует, оно приостанавливается, и он на протяжении года (а суды длятся примерно столько) может в армию спокойно не ходить. Потом все начинается по новой: он так может делать несколько раз. С такой ситуацией, видимо, мы столкнулись здесь", – сказал Тригнин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Он добавил, что во время нахождения в рядах Вооруженных сил РФ обжаловать призыв через суд нельзя. Тригнин допустил, что Федотова могли не призывать, как это бывает в случае с полицейскими, пожарными и профессиональными спортсменами.
1 июля хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Адвокат спортсмена Алексей Пономарев позже сообщил, что вратаря направляют в Северодвинск, но связи с ним нет.
Однако накануне в воинской части № 59075 в Северодвинске, где располагается учебный центр Военно-морского флота России, не подтвердили информацию о приезде Федотова.
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