В Северодвинске не подтвердили появление хоккеиста Федотова в части

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В воинской части № 59075 в Северодвинске, где располагается учебный центр Военно-морского флота России, не подтвердили информацию о приезде хоккеиста сборной РФ Ивана Федотова, передает РИА Новости.

"Не обладаю информацией о нахождении Федотова в части", – заявил дежурный.

Хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата в пятницу, 1 июля. Адвокат спортсмена Алексей Пономарев позже сообщил, что вратаря направляют в Северодвинск, но связи с ним нет.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал задержание голкипера сборной России и "Филадельфия Флайерз" Ивана Федотова, заявив, что служба в армии не помешает международной карьере спортсмена. Об этом сообщает RT.

По мнению Кожевникова, ситуация разрешится до сентября. Он также отметил, что вопросы призыва следовало уладить заранее.