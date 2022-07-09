Аудиогид по городу для велосипедистов запустили в столице ко Дню московского транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бесплатный аудиогид по Москве для велосипедистов появился в столице ко Дню московского транспорта и к Ночному велофестивалю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве напомнили, что ежегодно число велосипедистов на дорогах города растет, а велосипед используют как полноценный транспорт.

"Мы поддерживаем все инициативы, связанные с развитием и популяризацией в Москве этого вида транспорта. Он экологичный, помогает поддерживать форму и полезен для здоровья. Ко Дню московского транспорта и Ночному велофестивалю наши коллеги из Electra вместе с российскими звездами записали интерактивный аудиогид для велолюбителей", – говорится в сообщении.

Бесплатный аудиогид по Москве появился в мобильном приложении Electrabike. Оно доступно для пользователей устройств с операционными системами Android и iOS на русском языке.

Там уже могут найти там маршруты с участием телеведущих Ирены Понарошку и Елены Летучей, певцов Сергея Лазарева и Александра Панайотова. В программе экскурсий – необычные исторические места, которые обычно скрыты от глаз жителей и гостей города.

Приложение позволит каждому желающему стать частью бесплатного и доступного в любую погоду иммерсивного интерактивного путешествия вместе с известными музыкантами, художниками, журналистами, спортсменами и артистами.

В мае сообщалось, что в Москве установят 20 крытых велопарковок. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что по поручению Сергея Собянина в столице прорабатываются принципы комфортных и безопасных поездок для всех участников дорожного движения.

Ликсутов добавил, что велопарковки размещают рядом с крупными транспортно-пересадочными узлами ради удобства пересадки на общественный транспорт. Бесплатные перехватывающие велопаркинги рассчитаны более чем на 50 велосипедов и самокатов. Они доступны круглогодично, причем для безопасности установлено круглосуточное видеонаблюдение.