Аудиогид по городу для велосипедистов запустили в столице ко Дню московского транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплатный аудиогид по Москве для велосипедистов появился в столице ко Дню московского транспорта и к Ночному велофестивалю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В ведомстве напомнили, что ежегодно число велосипедистов на дорогах города растет, а велосипед используют как полноценный транспорт.
"Мы поддерживаем все инициативы, связанные с развитием и популяризацией в Москве этого вида транспорта. Он экологичный, помогает поддерживать форму и полезен для здоровья. Ко Дню московского транспорта и Ночному велофестивалю наши коллеги из Electra вместе с российскими звездами записали интерактивный аудиогид для велолюбителей", – говорится в сообщении.
Бесплатный аудиогид по Москве появился в мобильном приложении Electrabike. Оно доступно для пользователей устройств с операционными системами Android и iOS на русском языке.
Там уже могут найти там маршруты с участием телеведущих Ирены Понарошку и Елены Летучей, певцов Сергея Лазарева и Александра Панайотова. В программе экскурсий – необычные исторические места, которые обычно скрыты от глаз жителей и гостей города.
Приложение позволит каждому желающему стать частью бесплатного и доступного в любую погоду иммерсивного интерактивного путешествия вместе с известными музыкантами, художниками, журналистами, спортсменами и артистами.
В мае сообщалось, что в Москве установят 20 крытых велопарковок. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что по поручению Сергея Собянина в столице прорабатываются принципы комфортных и безопасных поездок для всех участников дорожного движения.
Ликсутов добавил, что велопарковки размещают рядом с крупными транспортно-пересадочными узлами ради удобства пересадки на общественный транспорт. Бесплатные перехватывающие велопаркинги рассчитаны более чем на 50 велосипедов и самокатов. Они доступны круглогодично, причем для безопасности установлено круглосуточное видеонаблюдение.
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