Платежная система "Мир" стала титульным спонсором чемпионата России по футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Платежная система "Мир" стала новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Об этом сообщает ТАСС.
Документ подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и временно исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев.
Официальная церемония заключения договора состоялась в Санкт-Петербурге перед началом матча между "Зенитом" и "Спартаком" за Суперкубок России.
Соглашение сторон рассчитано на четыре года. Предыдущим спонсором РПЛ был банк "Тинькофф".
Ранее руководство Российской Премьер-лиги утвердило календарь чемпионата России по футболу на сезон-2022/23. Первый тур будет сыгран в промежутке 15 – 17 июля.
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