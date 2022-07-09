Платежная система "Мир" стала титульным спонсором чемпионата России по футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Платежная система "Мир" стала новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и временно исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев.

Официальная церемония заключения договора состоялась в Санкт-Петербурге перед началом матча между "Зенитом" и "Спартаком" за Суперкубок России.

Соглашение сторон рассчитано на четыре года. Предыдущим спонсором РПЛ был банк "Тинькофф".

Ранее руководство Российской Премьер-лиги утвердило календарь чемпионата России по футболу на сезон-2022/23. Первый тур будет сыгран в промежутке 15 – 17 июля.