РПЛ утвердила календарь чемпионата России по футболу на сезон-2022/23

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) утвердило календарь чемпионата России по футболу на сезон-2022/23. Он опубликован на сайте РПЛ.

Матчи первого тура будут сыграны 15–17 июля, последнего, 30-го тура, – 3 июня 2023 года. Конкретные даты и время проведения матчей будут определены позднее.

Также расписание игр содержит международные паузы 19–27 сентября, 14–20 ноября, 20–28 марта, а также пауза на период проведения чемпионата мира в Катаре (с 21 ноября по 18 декабря).

Ранее стало известно, что иностранные футболисты и тренеры из российских команд смогут в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами до 30 июня 2023 года. Соответствующее решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).