Дзюба перейдет в "Фенербахче"

Артем Дзюба перейдет в турецкий клуб "Фенербахче". Об этом сообщил РИА Новости португальский агент Паулу Барбоза. По его словам, переход состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба, объявивший в мае об уходе из "Зенита", за который выступал с 2015 года, начал переговоры с одним из клубов Турции.

Также 2 июня главным тренером "Фенербахче" стал Жорже Жезуш. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.