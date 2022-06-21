Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Она улучшит движение и транспортную доступность для 1,5 миллиона жителей столицы и области.

Мэр напомнил, что на сегодняшний день в Северном административном округе Москвы параллельно возводятся две большие развязки – на Алтуфьевском и Осташковском шоссе.

"Строители двигаются неплохо, с опережающими темпами, так что я надеюсь, что закончат всю развязку уже в этом году. А сегодня первый пусковой комплекс", – отметил Собянин.

Глава совета директоров компании-подрядчика "Группа компаний ЕКС" Максим Крылов, в свою очередь, заявил, что на объекте второй очереди работают более 350 специалистов, а также 70 единиц техники, работы осуществляются круглосуточно.

На втором этапе проекта, как уточнил глава совета директоров компании-подрядчика, будет запущена эстакада из столицы на внешнюю сторону МКАД, а также клеверная развязка с внешней стороны МКАД и пешеходный переход. В настоящее время работы выполнены на 80%. Ожидается, что объект будет завершен раньше времени – в сентябре.

"Контрактные сроки – конец года, но вы во время вашего визита поставили нам задачу сдать данный объект к сентябрю. Подтверждаю выполнение данной задачи", – доложил мэру Крылов.

Ранее сообщалось, что четыре развязки на МКАД, среди которых развязка на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, Липецкой улицей и Верхними Полями, реконструируют к 2023 году. Строительство ведется рядом с действующими объектами дорожного хозяйства.

Отмечается, что проект реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе предполагает строительство 8,7 километра дорог. Среди них – четыре транспортных сооружения протяженностью 1,6 километра, два боковых проезда и ряд других дорожных объектов.

