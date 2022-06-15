Чем обернется для ЦСКА приход Владимира Федотова

15 июня московский ЦСКА официально объявил о назначении Владимира Федотова главным тренером клуба – на этом посту он сменил Алексея Березуцкого. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, чем известен Федотов и стоит ли с его приходом ждать от армейцев новых вершин.



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Прошедший сезон Российской Премьер-лиги подарил нам не так уж много сюрпризов: вылет "Рубина" в ФНЛ, десятое место "Спартака", первый в истории РПЛ победитель гонки бомбардиров (Гамид Агаларов), который отправился со своим клубом в низший дивизион. Но среди этих неожиданностей главной однозначно оказался успех "Сочи". Клуб из Краснодарского края, созданный всего четыре года назад, сумел завоевать серебряные медали чемпионата России, в последнем туре драматично разгромив московское "Динамо". А ключевым творцом этого триумфа стал наставник "Сочи" Владимир Федотов.

Неудивительно, что после такого невероятного для южан сезона 55-летний специалист резко оказался востребованным практически у всех отечественных топ-клубов.

Вместе с тем карьеру Федотова сложно назвать головокружительной. Уроженец Свердловской области (и почти полный тезка знаменитого футболиста и тренера), будучи игроком, не показывал сверхвыдающихся результатов. На протяжении большей части футбольного пути он выступал во второй и третьей лиге, преимущественно за родной "Уралмаш". Там же и начал тренировать – в далеком 2004 году, войдя в штаб клуба (который к тому моменту уже стал "Уралом"). В 2009-м Федотов получил шанс проявить себя, став и. о. главного тренера екатеринбургской команды. Но воспользоваться им сполна так и не смог, спустя год покинув "Урал". Дальше были любительские и полупрофессиональные клубы, а на большой футбольной карте Федотов вновь возник лишь в 2017 году, когда стал главным тренером "Оренбурга".



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Именно клуб из Приволжья стал настоящим opus magnum для Федотова. Тренер помог спустя всего один сезон вернуть "Оренбург" в РПЛ, а затем сходу занял с командой историческое седьмое место в Премьер-лиге. Безусловно, повторить такой успех или хотя бы удержать "Оренбург" в середине турнирной таблицы было бы сродни чуду – и у Федотова это не получилось. Зато во многом благодаря его тренерству в приволжском клубе в отечественном футболе стали широко известны такие имена, как Алексей Сутормин, Сергей Терехов, Джордже Деспотович, Евгений Фролов, Сильвие Бегич и многие другие. В декабре 2019 года после череды поражений Федотов подал в отставку и был назначен главным тренером "Сочи".

Благодаря российскому наставнику южане сумели сохранить прописку в Премьер-лиге (в отличие от вылетевшего в ФНЛ "Оренбурга"). А уже в следующем сезоне Федотов впервые пробился с "Сочи" в еврокубки. Дебют вышел, мягко говоря, неудачным: клуб из Краснодарского края вылетел уже в третьем отборочном раунде Лиги конференций, проиграв сербскому "Партизану". Зато в Премьер-лиге все сложилось как нельзя лучше. Начиная с пятого тура "Сочи" не опускался ниже шестого места по ходу всего чемпионата и занял по итогу рекордную вторую строчку. А купленный под Федотова колумбийский нападающий Матео Кассьерра стал одним из лидеров бомбардирской гонки.



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По большому счету Федотов для ЦСКА – это превосходная (если не сказать, идеальная) кандидатура на роль главного тренера. Он не только великолепный тактик и аналитик, но и отличный селекционер. А поиск новых талантливых (и желательно недорогих) футболистов – это именно то, на что делали ставку в московском клубе почти всю его современную историю. Конечно, можно делать акцент на том, что последние два места работы Федотова – команды, так или иначе аффилированные с "Газпромом". Но тот факт, что 55-летний специалист предпочел попробовать себя на абсолютно неизведанной ниве, говорит о его готовности меняться и менять других, а следовательно, ни о какой закостенелости мышления у Федотова и речи быть не может.

Другое дело, зачем это самому Федотову. Такой вызов в 55 лет – это серьезный риск и авантюра.

Конечно, большая часть факторов – упорство, трудолюбие, многолетний опыт и прогрессивные взгляды – говорят в пользу Федотова и указывают на то, что у нового главного тренера ЦСКА должно получиться. Пусть не выиграть чемпионат, но как минимум навязать борьбу в чемпионской гонке и вернуть армейцам былую привлекательность. Однако, как гласит известный афоризм, с большой силой приходит большая ответственность. И вот сможет ли Федотов справиться с гигантским давлением со стороны болельщиков, владельцев клуба и средств массовой информации, особенно в случае неудач, станет одной из главных интриг предстоящего сезона.