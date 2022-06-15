Владимир Федотов назначен на пост главного тренера московского ЦСКА

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА назначен бывший главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Уже сегодня команда под руководством Владимира Валентиновича начнет подготовку к новому сезону на базе в Новогорске", – говорится в релизе.

Также к тренерскому штабу присоединятся специалисты клуба "Сочи" Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.

Как отметили в ЦСКА, Владимир Федотов вывел "Оренбург" в Премьер-лигу в сезоне 2017/2018, заняв в следующем году седьмое место в РПЛ. Под его руководством клуб "Сочи" завоевал серебряные медали чемпионата России.

Ранее стало известно, что Алексей Березуцкий принял решение об уходе с должности главного тренера футбольного клуба ЦСКА. Он подчеркнул, что поводом для такого решения стал комплекс причин.

