Футболист Алан Дзагоев покинул ЦСКА

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичный футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе полузащитника Алана Дзагоева. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Алан Дзагоев выступал в составе московских армейцев с 2008 года. В течение 14 лет 31-летний полузащитник провел за ЦСКА 397 игр, в которых отметился 77 голами и 93 результативными пасами. Вместе с красно-синими Дзагоев трижды становился чемпионом России, четыре раза – обладателем Кубка России и трижды – Суперкубка России.

Ранее защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры. Футболист пояснил, что в последнее время испытывает колоссальную накопившуюся усталость. Фернандес отметил, что улетает в Бразилию после матча с "Ростовом". При этом он подчеркнул, что его отъезд не связан с последними событиями в мире и непростым периодом для ЦСКА.