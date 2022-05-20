Футболист Алан Дзагоев покинул ЦСКА

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Столичный футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе полузащитника Алана Дзагоева. Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Алан Дзагоев выступал в составе московских армейцев с 2008 года. В течение 14 лет 31-летний полузащитник провел за ЦСКА 397 игр, в которых отметился 77 голами и 93 результативными пасами. Вместе с красно-синими Дзагоев трижды становился чемпионом России, четыре раза – обладателем Кубка России и трижды – Суперкубка России.
Ранее защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры. Футболист пояснил, что в последнее время испытывает колоссальную накопившуюся усталость. Фернандес отметил, что улетает в Бразилию после матча с "Ростовом". При этом он подчеркнул, что его отъезд не связан с последними событиями в мире и непростым периодом для ЦСКА.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: