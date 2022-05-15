Московское "Торпедо" гарантировало себе выход в РПЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московское "Торпедо" гарантировало себе выход в Российскую премьер-лигу после победы над "Енисеем" в 37-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча прошла в Красноярске. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "автозаводцев", забил Мухаммад Султонов.

По итогам 37 матчей московская команда набрала 74 очка и занимает промежуточное первое место в таблице ФНЛ. Также на победу в турнире претендует "Оренбург".

"Торпедо" может выступить в Российской премьер-лиге впервые за 7 лет.

Ранее стало известно, что московский "Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, одержав победу над красноярским "Енисеем" в полуфинальном матче. За трофей с "красно-белыми" поспорит другая столичная команда, "Динамо".