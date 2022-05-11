Московские "Спартак" и "Динамо" сыграют в финале Кубка России по футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский "Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, одержав победу над красноярским "Енисеем" в полуфинальном матче.

Игра прошла на стадионе "Спартак" в Москве и завершилась со счетом 3:0. В составе москвичей забитыми голами отметились Квинси Промес (22-я минута), Зелимхан Бакаев (57) и Александр Соболев (87).

Таким образом, "Спартак" вышел в финал Кубка России впервые за 16 лет. В решающем матче турнира в сезоне-2005/2006, который состоялся 20 мая 2006 года, красно-белые проиграли столичному ЦСКА со счетом 0:3. В последний раз "Спартак" становился обладателем трофея в сезоне-2002/2003.

В финале турнира красно-белые встретятся с московским "Динамо".

"Динамо" впервые за 10 лет вышло в финал Кубка России по футболу благодаря уверенной победе над владикавказской "Аланией" в полуфинале турнира. Игра, прошедшая на стадионе "Динамо" в Москве, завершилась со счетом 3:0.

Финал Кубка России пройдет 29 мая на стадионе "Лужники" в Москве. Действующим обладателем трофея является московский "Локомотив". В мае 2021 года команда обыграла "Крылья Советов" со счетом 3:1.