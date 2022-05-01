"Спартак" одержал первую победу после 100-летия клуба

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Столичный футбольный клуб "Спартак" выиграл у самарских "Крыльев Советов" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, тем самым одержав первую победу после 100-летия клуба.

Игра состоялась в Москве и закончилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". У самарцев гол оформил Юрий Горшков. В составе столичного ФК отличился Александр Соболев.

Из-за перебора желтых карточек следующую игру пропустят защитники "Спартака" Георгий Джикия и Самюэль Жиго, а также полузащитник Кристофер Мартинс.

18 апреля "Спартаку" исполнилось 100 лет, а этот матч стал первым домашним после юбилея клуба. Перед стартовым свистком была объявлена минута молчания в память об 11 игроках – рекордсменах клуба по общему количеству матчей.

В следующем туре "Спартак" 7 мая встретиться на выезде с екатеринбургским "Уралом", "Крылья Советов" днем ранее примут столичное "Динамо".

Ранее московский "Спартак" в гостях проиграл "Ростову" в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу южан.