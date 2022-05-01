Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

15:02

Главная / Истории /

Как петербургский "Зенит" досрочно выиграл чемпионат РФ по футболу

Лучшие среди худших. "Зенит" взял четвертое подряд золото Российской Премьер-лиги
спорт

Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги и досрочно стал чемпионом турнира. Встреча завершилась со счетом 3:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как сине-бело-голубые в очередной раз взяли золотые медали РПЛ.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В последние годы искать интригу в Российской Премьер-лиге становится все сложнее и сложнее. "Зенит" доминирует на отечественной арене с таким большим отрывом, что редкие неудачи сине-бело-голубых становятся следствием своих собственных ошибок, нежели успехов соперника. Конечно, у "Зенита" несопоставимые с другими командами РПЛ финансовые возможности. Но вместе с этим петербургский клуб еще и абсолютный монолит с точки зрения своей структуры – стабильный, как швейцарский франк. Ведь пока остальные находятся в состоянии непрекращающегося смятения, меняя тренеров, спортивных и даже генеральных директоров, как перчатки, Сергей Семак выигрывает титул с "Зенитом" уже в четвертый раз подряд.

Вот и чемпионский матч петербургского клуба прошел в том же русле. Еще до начала этой игры "Динамо" самоустранилось из гонки за титул, уступив на своем поле "Уралу". Так что "Зениту" было достаточно обыграть "Локомотив" – и дело в шляпе. В конечном счете сделать это удалось без особых препятствий. Все проблемы, которые сумели создать железнодорожники, придумали сами же зенитовцы. В сущности, с этих палок в собственные колеса и началась встреча на "Газпром Арене. На четвертой минуте Нуралы Алип не совсем удачно скинул назад на Михаила Кержакова, а голкипер "Зенита" еще менее уверенно выбил мяч и в итоге подарил снаряд Джирано Керку, который тут же переправил его в пустые ворота.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

На 27-й минуте "Зенит" сравнял счет: Клаудиньо сделал заброс на левую штангу, Юри Алберто переправил мяч направо, а Иван Сергеев красиво головой замкнул комбинацию. За десять минут до перерыва хозяева едва не привезли себе второй. Керк убежал в контратаку по правому флангу, вырезал передачу в центр на Вильсона Изидора, а французский нападающий воспользовался тем, что Кержаков далеко вышел из ворот, и перебросил вратаря, но, к счастью для зенитовцев, неточно. Под конец тайма "Зенит" имел несколько шансов и в конце концов вышел вперед.

На 42-й минуте Малком на левом краю штрафной то ли пробил по воротам, то ли отдал пас, но мяч благодаря отвлекающему маневру Сергеева залетел прямо в дальний угол.

На второй тайм "Локомотив" как будто и не вышел. Сразу после перерыва Сергеев мог дважды оформить дубль. Сначала российский нападающий убежал в контратаку, но его успел накрыть защитник гостей Тин Едвай. Затем форвард забил после красивой комбинации, но отдававший передачу Далер Кузяев, по мнению арбитра, оказался в положении вне игры. Раз за разом "Зенит" продолжал создавать моменты у ворот "Локомотива", пока наконец не добился своего. На 77-й минуте Сергеев на правом фланге выдал пас на Андрея Мостового, тот влетел в штрафную и с легкостью переиграл Гилерме, поставив точку как в этом матче, так и в чемпионской гонке.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Чего в этом сезоне было больше – тренерского и клубного триумфа или гегемонии, застоя в развитии самой лиги, отсутствии качественных управленческих кадров и других подобных проблем, – сказать сложно. Равных соперников у "Зенита" давно не осталось: ни "Динамо", ни ЦСКА, ни "Локомотив", ни "Спартак" на эту роль не подошли. Но в бытность, когда наши клубы пролетали мимо еврокубков, выступали на международной арене все плюс-минус одинаково плохо (конечно, за редкими исключениями). Так что "Зенит" и правда лучшая российская команда прямо сейчас. Жаль только, что с международным контекстом лучшая среди худших.

Читайте также

Фехретдинов Тимур

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать