Как петербургский "Зенит" досрочно выиграл чемпионат РФ по футболу

Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги и досрочно стал чемпионом турнира. Встреча завершилась со счетом 3:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как сине-бело-голубые в очередной раз взяли золотые медали РПЛ.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В последние годы искать интригу в Российской Премьер-лиге становится все сложнее и сложнее. "Зенит" доминирует на отечественной арене с таким большим отрывом, что редкие неудачи сине-бело-голубых становятся следствием своих собственных ошибок, нежели успехов соперника. Конечно, у "Зенита" несопоставимые с другими командами РПЛ финансовые возможности. Но вместе с этим петербургский клуб еще и абсолютный монолит с точки зрения своей структуры – стабильный, как швейцарский франк. Ведь пока остальные находятся в состоянии непрекращающегося смятения, меняя тренеров, спортивных и даже генеральных директоров, как перчатки, Сергей Семак выигрывает титул с "Зенитом" уже в четвертый раз подряд.

Вот и чемпионский матч петербургского клуба прошел в том же русле. Еще до начала этой игры "Динамо" самоустранилось из гонки за титул, уступив на своем поле "Уралу". Так что "Зениту" было достаточно обыграть "Локомотив" – и дело в шляпе. В конечном счете сделать это удалось без особых препятствий. Все проблемы, которые сумели создать железнодорожники, придумали сами же зенитовцы. В сущности, с этих палок в собственные колеса и началась встреча на "Газпром Арене. На четвертой минуте Нуралы Алип не совсем удачно скинул назад на Михаила Кержакова, а голкипер "Зенита" еще менее уверенно выбил мяч и в итоге подарил снаряд Джирано Керку, который тут же переправил его в пустые ворота.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

На 27-й минуте "Зенит" сравнял счет: Клаудиньо сделал заброс на левую штангу, Юри Алберто переправил мяч направо, а Иван Сергеев красиво головой замкнул комбинацию. За десять минут до перерыва хозяева едва не привезли себе второй. Керк убежал в контратаку по правому флангу, вырезал передачу в центр на Вильсона Изидора, а французский нападающий воспользовался тем, что Кержаков далеко вышел из ворот, и перебросил вратаря, но, к счастью для зенитовцев, неточно. Под конец тайма "Зенит" имел несколько шансов и в конце концов вышел вперед.



На 42-й минуте Малком на левом краю штрафной то ли пробил по воротам, то ли отдал пас, но мяч благодаря отвлекающему маневру Сергеева залетел прямо в дальний угол.



На второй тайм "Локомотив" как будто и не вышел. Сразу после перерыва Сергеев мог дважды оформить дубль. Сначала российский нападающий убежал в контратаку, но его успел накрыть защитник гостей Тин Едвай. Затем форвард забил после красивой комбинации, но отдававший передачу Далер Кузяев, по мнению арбитра, оказался в положении вне игры. Раз за разом "Зенит" продолжал создавать моменты у ворот "Локомотива", пока наконец не добился своего. На 77-й минуте Сергеев на правом фланге выдал пас на Андрея Мостового, тот влетел в штрафную и с легкостью переиграл Гилерме, поставив точку как в этом матче, так и в чемпионской гонке.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Чего в этом сезоне было больше – тренерского и клубного триумфа или гегемонии, застоя в развитии самой лиги, отсутствии качественных управленческих кадров и других подобных проблем, – сказать сложно. Равных соперников у "Зенита" давно не осталось: ни "Динамо", ни ЦСКА, ни "Локомотив", ни "Спартак" на эту роль не подошли. Но в бытность, когда наши клубы пролетали мимо еврокубков, выступали на международной арене все плюс-минус одинаково плохо (конечно, за редкими исключениями). Так что "Зенит" и правда лучшая российская команда прямо сейчас. Жаль только, что с международным контекстом лучшая среди худших.