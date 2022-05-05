Дзюба планирует покинуть ФК "Зенит" после окончания сезона – СМИ

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Нападающий футбольного клуба "Зенит" и экс-капитан сборной России Артем Дзюба не планирует оставаться в команде и уже получил ряд предложения из РФ и Европы.

По информации источников RT, с местом продолжения спортивной карьеры Дзюба определится в ближайшее время. При этом срок соглашения с "Зенитом" у него истекает летом 2022 года.

Ранее петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над столичным "Локомотивом" в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги и досрочно стал чемпионом России по футболу. Матч состоялся в субботу, 30 апреля, на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита". В составе петербургского ФК голы забили Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой. У "Локомотива" отличился Джирано Керк.

