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Спорт

18:25

Футболист ЦСКА Фернандес приостановил карьеру

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Защитник футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес принял решение о приостановке карьеры, сообщается на сайте клуба.

"В последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать все то, что всегда отдавал на благо ПФК ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ПФК ЦСКА. Настало время побыть с семьей", – приводятся в сообщении слова футболиста.

Фернандес отметил, что улетает в Бразилию после матча с "Ростовом". При этом он подчеркнул, что его отъезд не связан с последними событиями в мире и непростым периодом для ЦСКА.

Спортсмен не исключает возвращение в ЦСКА через некоторое время.

Гендиректор клуба Роман Бабаев также выразил надежду на возвращение Фернандеса.

Ранее сообщалось, что нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов продолжит карьеру в "Базеле" (Швейцария).

23-летний спортсмен заключил контракт до конца текущего сезона. Ожидается, что затем он вернется в ЦСКА, поскольку опция выкупа игрока в договоре не предусмотрена.

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