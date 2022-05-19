Как "Айнтрахт" смог стать победителем Лиги Европы

Немецкий "Айнтрахт" победил шотландский "Рейнджерс" в финале Лиги Европы и стал победителем турнира. В основное и дополнительное время встреча завершилась со счетом 1:1, исход поединка определила серия пенальти. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Айнтрахт" взял первый за 42 года еврокубковый трофей.



Фото: AP Photo/Pablo Garcia

Если бы на старте розыгрыша закончившейся в среду Лиги Европы кто-то сказал, что в финале турнира будут играть "Айнтрахт" и "Рейнджерс", даже болельщики этих клубов восприняли бы подобную информацию как шутку. В конце концов при всем уважении к обеим командам в финалах крупных еврокубковых турниров они нечастые гости. Причем "Рейнджерс" последний раз принимал участие в битве за титул сравнительно недавно, 14 лет назад. Тогда Кубок УЕФА (именно так назывался этот турнир до ребрендинга) в первый и последний раз выиграл петербургский "Зенит". Что до "Айнтрахта", то клуб из Франкфурта не только выходил в финал, но и выигрывал Кубок. Правда, аж в сезоне-1979/1980, то есть 42 года назад.

Тем не менее вряд ли можно сказать, что оба клуба оказались в финале исключительно благодаря везению. Путь и "Айнтрахта", и "Рейнджерс" до решающего матча был полон самых серьезных соперников. Шотландцы в плей-офф прошли дортмундскую "Боруссию", лиссабонскую "Брагу" и "Лейпциг". А франкфуртцы сумели одолеть "Вест Хэм", "Реал Бетис" и даже "Барселону". Более того, "Айнтрахт" показал уникальный результат, не проиграв ни одного матча на протяжении всего розыгрыша Лиги Европы. Так что финальная пара хоть и выглядела немного непривычно после противостояний "Челси" и "Арсенала", "Севильи" и "Интера" или "Вильярреала" и "Манчестер Юнайтед", но получилась такой абсолютно заслуженно.



Фото: AP Photo/Jose Breton

Матч "Айнтрахта" и "Рейнджерс" начался с чрезвычайно опасного момента – не в переносном, а прямом смысле. На пятой минуте Джон Ландстрем пошел в единоборство против Себастьяна Роде с высоко поднятой ногой и буквально рассек шипами лоб капитана франкфуртского клуба. Несмотря на серьезную травму, немецкий полузащитник продолжил игру после того, как ему оказали помощь и наложили повязку. В плане игровых эпизодов в первом тайме "Айнтрахт" был ближе к голу, однако большинство ударов игроков немецкой команды шли мимо или с легкостью перехватывались Алланом Макгрегором. Шотландцы же до перерыва всего пару раз заставили напрячься Кевина Траппа, но без особых дивидендов.

Во втором тайме франкфуртцы продолжили давить, но счет неожиданно открыли футболисты из Глазго. На 57-й минуте провалилась оборона "Айнтрахта", буквально подарив мяч Джо Арибо. Нигериец воспользовался шансом, убежал один на один и переиграл Траппа. Игроки немецкого клуба с удвоенной силой стали пытаться наверстать упущенное и на 69-й минуте добились своего: Филип Костич с левого фланга прострелил в штрафную, а Рафаэль Борре вырвался из-за спин защитников и из не самой удобной позиции проткнул мяч в ближний угол. Основное время так и закончилось вничью, игра перешла в дополнительное время. Но и по итогу 120 минут победитель так и не был определен. Поэтому, как и год назад, судьбу титула решила серия пенальти.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Антигероем, который неизменно присутствует во всех таких концовках, стал Аарон Рэмзи – валлиец пробил по центру, позволив Траппу без проблем отразить этот мяч. А решающий одиннадцатиметровый реализовал автор единственного гола "Айнтрахта" Борре. Таким образом, впервые за четыре с лишним десятилетия клуб из Франкфурта стал обладателем Кубка УЕФА и во второй раз вообще за свою 123-летнюю историю. Но, что не менее важно, этот титул позволит "Айнтрахту" сыграть в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. Последний раз франкфуртский клуб выступал еще в турнире-предшественнике ЛЧ – Кубке европейских чемпионов – в сезоне-1959/60, в котором дошел до финала и проиграл мадридскому "Реалу".