Как "Реал" одержал волевую победу у "Манчестер Сити" и прошел в финал Лиги чемпионов УЕФА

Мадридский "Реал" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Манчестер Сити". Встреча завершилась со счетом 3:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как команда Карло Анчелотти умудрилась переплюнуть саму себя и выдала умопомрачительный камбэк.



Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Первую игру "Сити" и "Реала" в Манчестере наверняка уже сейчас можно назвать одним из самых удивительных матчей в истории футбола. Невероятный накал, жесточайшая борьба двух высококлассных клубов и семь голов – как малая толика того, что могло залететь в ворота обеих команд в тот вечер.

После этого поединка многие говорили: такие матчи – большая редкость (что, в общем-то, абсолютная правда), поэтому вряд ли "Сити" и "Реал" смогут выдать что-то подобное в ответной игре. Однако сюжет второго матча, несмотря на меньшее количество голов, оказался еще более захватывающим и сумел затмить первый.

Впрочем, начало поединка в Мадриде вышло интереснее с точки зрения эмоций, а не опасных моментов. На восьмой минуте после одного из единоборств едва не подрались Лука Модрич и Эмерик Лапорт, за что арбитр наказал обоих футболистов "горчичниками".

Первый по-настоящему серьезный игровой эпизод возник лишь на 20-й минуте. Кевин де Брюйне забросил мяч в штрафную, Бернарду Силва мощно пробил в ближний угол – голкипер мадридцев Тибо Куртуа не без труда, но отразил этот удар. Почти сразу же последовал второй момент. Габриэл Жезус по изящной дуге послал мяч в девятку, но снаряд прошел рядом с перекладиной. За пять минут до перерыва опасно пробил из-за пределов штрафной Фил Фоден: снова спас Куртуа.

Первые же секунды второго тайма начались с потенциально голевой атаки "Реала". После длинного заброса с центра поля Данни Карвахаль с правого фланга ворвался в штрафную, прострелил на дальнюю штангу, а Винисиус просто не смог подстроиться, чтобы переправить мяч в ворота. Тем не менее счет в матче был открыт именно "Сити".



На 73-й минуте футболисты английского клуба раскатали шикарную контратаку. Силва с центра штрафной линии отдал пас направо, а Рияд Марез с разбега вколотил мяч в ближний верхний угол без шансов для голкипера "Реала".



За пять минут до конца основного времени гости имели возможность забить и второй. Жоау Канселу подобрался к штрафной и нанес мощный удар, но Куртуа с ним справился.

Еще более опасные эпизоды у "Сити" пошли минутами позднее в исполнении Джека Грилиша. Сначала англичанин убежал по левому флангу, влетел в штрафную и с острого угла попытался проткнуть мяч мимо вратаря, но Ферлан Менди выбил снаряд с ленточки. Затем все тот же Грилиш с левого края штрафной нанес удар, Куртуа дотянулся ногой до мяча и снаряд прошел мимо штанги.

Так или иначе казалось, что исход все равно ясен: за оставшиеся минуты "Реалу" нужно было отыграть целых два мяча, что сделать было почти нереально. Но удивительным образом именно это у команды Карло Анчелотти и получилось.



Фото: AP Photo/Manu Fernandez

На 90-й минуте Эдуарду Камавинга закинул мяч в штрафную, Бензема успел достать снаряд у лицевой линии и в касание перевел его в центр: Родриго оставалось только правильно подставить ногу и отправить мяч в ворота. На первой компенсированной минуте бразилец и вовсе сделал дубль. Марко Асенсио навесил, Родриго в штрафной выпрыгнул, пробил головой, а Эдерсон лишь глазами проводил залетающий в сетку снаряд.

Матч перешел в дополнительное время, и здесь "Реал" использовал свой, по сути, единственный шанс. На 93-й минуте Карим Бензема ворвался в штрафную и упал после столкновения с Рубеном Диашем. Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар, который сам Бензема и реализовал.

В конце первого дополнительного тайма "Манчестер Сити" мог исправить все, но Фернандиньо с нескольких метров не сумел замкнуть подачу Лапорта. В результате "Реал" героически прошел в заключительную стадию Лиги чемпионов, перевернув ход игры за считаные минуты до конца встречи и подарив футболу еще одну замечательную историю.



Для Карло Анчелотти это уже пятый финал ЛЧ. Итальянский специалист превзошел по этому результату своего соотечественника – Марчелло Липпи. Пеп Гвардиола же в шестой раз вылетел из турнира на стадии полуфинала, повторив антирекорд Жозе Моуриньо.



В решающем матче за кубок Лиги чемпионов "Реал" сразится с "Ливерпулем": уже во второй раз за пять лет. В предыдущем финале сильнее оказались "сливочные". Получится ли у мадридцев снова одержать победу или "Ливерпуль" возьмет реванш? Ответа на этот вопрос осталось ждать совсем недолго.