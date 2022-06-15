Московский ЦСКА сообщил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера клуба

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Алексей Березуцкий принял решение об уходе с должности главного тренера футбольного клуба ЦСКА, сообщается на сайте клуба.

"С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой – к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер", – говорится в релизе.

Березуцкий подчеркнул, что поводом такого решения стал комплекс причин.

Тренерский штаб также покинули его помощники – Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что под руководством Березуцкого клуб одержал пять побед подряд, а также дважды выиграл в дерби со "Спартаком".

Ранее столичный футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе полузащитника Алана Дзагоева.

Отмечается, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.