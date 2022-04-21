Как московский "Спартак" обыграл ЦСКА в 1/4 финала Кубка России

"Спартак" с минимальным счетом победил ЦСКА в матче четвертьфинала Кубка России и вышел в следующий раунд турнира. Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-белые взяли верх в этом дерби.



Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Перед началом встречи ЦСКА и "Спартака" в Кубке России армейцы казались явными фаворитами. Несмотря на то что красно-синие за последний месяц в чемпионате не одержали ни одной победы (в двух матчах они сыграли вничью и в еще одном потерпели поражение), до этого подопечные Алексея Березуцкого выглядели максимально грозно и железно метили в тройку призеров. Более того, новичок армейцев Юсуф Языджи направо и налево забивал командам любого калибра. Именно турок стал автором победного гола в последней встрече ЦСКА и "Спартака" в Российской Премьер-лиге (РПЛ) два месяца назад. Тот мяч, к слову, оказался для Языджи дебютным за новую команду.

Что касается "Спартака", то у него в чемпионате все было и остается в плачевном положении. Команда Паоло Ваноли так и не начала показывать чудо-футбол и сейчас идет аж на десятом месте в таблице РПЛ. За пять туров до конца сезона красно-белые отстают от первой строчки на 24 очка, тогда как от последней – всего на десять. При этом "Спартак" – один из самых незабивающих клубов Премьер-лиги. В нынешнем футбольном году меньше ворота соперника поражали только "Химки", "Арсенал", "Уфа", "Нижний Новгород" и "Урал". Однако в кубковой встрече "Спартаку" хватило и одного мяча – пусть даже он был забит с пенальти.

Красно-белые начали четвертьфинальный матч куда активнее своего соперника. Сначала неплохой шанс забить возник у Зелимхана Бакаева, а затем после подачи с углового едва не переправил головой мяч в ворота Самуэль Жиго. На 18-й минуте оборона ЦСКА допустила роковую ошибку. Яка Бийол сыграл локтем в падении, пытаясь заблокировать прострел Шамара Николсона.



Главный арбитр поединка Владимир Москалев после просмотра видеоповтора посчитал, что этот эпизод тянет на пенальти. Одиннадцатиметровый в итоге успешно реализовал Бакаев, разведя по разным углам мяч и Игоря Акинфеева.



Через несколько минут "Спартак" мог забивать и второй, уже с игры. Георгий Джикия навесил на дальнюю штангу, Николсон с острого угла пробил головой, но Акинфеев спас команду. В свою очередь, имел шансы отыграться до конца первого тайма и ЦСКА. На 34-й минуте отлично выстрелил с линии штрафной Иван Обляков, но потащил удар голкипер красно-белых Александр Максименко. Спустя десять минут мощно зарядил со стандарта Языджи, но мяч прошел над перекладиной. К перерыву армейцы внезапно остались вдесятером: вторую желтую карточку за грубый фол локтем на Романе Зобнине получил Жан-Филипп Гбамен.



Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В начале второго тайма, казалось, что "Спартак" ближе к тому, чтобы забить второй, нежели ЦСКА – чтобы отыграться. На 54-й минуте красно-белые разогнали прекрасную контратаку: Бакаев после длинного заброса выиграл единоборство на левом фланге, практически с лицевой линии выдал пас в центр на Максимилиано Кофрие, тот пробил, но Акинфеев среагировал и отбил мяч. Однако меньше чем через пять минут уже ЦСКА организовал потенциально голевой момент. Армейцы подали угловой, Максименко кулаками выбил мяч, на подборе оказался Хорхе Карраскаль. Колумбиец сместился в центр и нанес мощный зрячий удар в дальний угол – снаряд попал в штангу.

После "Спартак" вновь перехватил инициативу и создал еще пару крайне опасных эпизодов. На 59-й минуте Кристофер Мартинс Перейра вырезал великолепную передачу между защитников, Николсон на левом фланге подобрал мяч, накрутил двух игроков обороны и пробил, но Акинфеев не дрогнул и спокойно отразил удар в ближний угол. На 70-й минуте голкиперу ЦСКА уже пришлось по-настоящему выручать. Данил Пруцев на правой бровке ускорился, выложил передачу на Михаила Игнатова, тот выкатил под удар, а Николсон замкнул комбинацию. Мяч едва не проскочил под Акинфеевым, но вратарь грамотно сложился и не дал снаряду залететь в сетку.

На 80-й минуте ЦСКА опять получил шанс вернуться в игру. Марио Фернандес на правом фланге выиграл борьбу у Джикии, навесил в штрафную, Георгий Щенников нанес удар с лета, но во второй раз в матче штанга спасла "Спартак". Армейцы так и не сумели сравнять счет, позволив красно-белым попасть в полуфинал Кубка России. С одной стороны, исход встречи решил пенальти (справедливости ради, почти не вызывающий сомнений). С другой – подопечные Паоло Ваноли конкретно в этой игре создали больше голевых моментов и, если бы не выдающаяся игра Игоря Акинфеева, забитых мячей тоже было бы сильно больше. Поэтому красно-белые абсолютно заслуженно прошли в следующий раунд Кубка.