Матыцин подписал приказ о смягчении лимита на легионеров в РПЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ о смягчении лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге. Об этом сообщил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.
"Прошли общественные слушания, в ближайшее время должна пройти его (приказа. – Прим. ред.) регистрация в Минюсте. То есть следующий сезон мы начнем с новым лимитом", – приводит слова Дюкова РИА Новости.
Так, в сезоне-2022/23 в заявке клуба должно быть не более 13 иностранцев. При этом допускается не более 8 иностранных футболистов, находящихся одновременно на поле. До этого разрешалось вносить в заявку на сезон не более 8 иностранцев, а ограничений по их числу на поле не было.
Ранее стало известно, что ФК "Сочи" одержал победу над столичным "Динамо" в игре заключительного, 30-го тура Тинькофф – Российской Премьер-лиги и стал серебряным призером турнира. Матч, состоявшийся на "ВТБ Арене" 21 мая, завершился со счетом 5:1.
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