"Сочи" стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ФК "Сочи" одержал победу над столичным "Динамо" в игре заключительного, 30-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги и стал серебряным призером турнира.
Матч, состоявшийся в Москве на "ВТБ-Арене" 21 мая, завершился со счетом 5:1. "Сочи" набрал 56 очков в 30 играх и стал вторым в турнирной таблице РПЛ, впервые в истории являясь призером чемпионата России.
Столичный "Динамо" с 53 очками оказался на третьем месте и впервые с 2008 года выиграл награды первенства РФ.
Ранее стало известно, что московский футбольный клуб "Торпедо" и воронежский "Факел" вышли в Российскую премьер-лигу. Московский ФК 21 мая в игре заключительного тура первого дивизиона первенства Олимп – Футбольной национальной лиги сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" (2:2).
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