Футбольные клубы "Торпедо" и "Факел" вышли в РПЛ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Столичный футбольный клуб "Торпедо" и воронежский "Факел" выступят в Тинькофф – Российской премьер-лиге в сезоне-2022/23.
Московский ФК 21 мая в игре заключительного тура первого дивизиона первенства Олимп – Футбольной национальной лиги сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" (2:2).
"Факел" на выезде одержал победу над калининграндской командой "Балтика" (1:0). По результатам первенства ФНЛ-1 "Торпедо" стал первым, набрав 75 очков, "Факел" – вторым с 74 очками.
Ранее стало известно, что московский "Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, одержав победу над красноярским "Енисеем" в полуфинальном матче. За трофей с "красно-белыми" поспорит другая столичная команда, "Динамо".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: