Футбольные клубы "Торпедо" и "Факел" вышли в РПЛ

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Столичный футбольный клуб "Торпедо" и воронежский "Факел" выступят в Тинькофф – Российской премьер-лиге в сезоне-2022/23.

Московский ФК 21 мая в игре заключительного тура первого дивизиона первенства Олимп – Футбольной национальной лиги сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" (2:2).

"Факел" на выезде одержал победу над калининграндской командой "Балтика" (1:0). По результатам первенства ФНЛ-1 "Торпедо" стал первым, набрав 75 очков, "Факел" – вторым с 74 очками.

Ранее стало известно, что московский "Спартак" вышел в финал Кубка России по футболу, одержав победу над красноярским "Енисеем" в полуфинальном матче. За трофей с "красно-белыми" поспорит другая столичная команда, "Динамо".