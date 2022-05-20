ЦСКА выкупил футболиста Карраскаля у "Ривер Плейта"

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Столичный футбольный клуб ЦСКА активировал опцию выкупа колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля у аргентинского "Ривер Плейта". Об этом сообщается на сайте армейцев.

"Мы рады, что Хорхе остается в клубе. В весенней части сезона Карраскаль зарекомендовал себя как очень сильный и техничный футболист. Хорхе сходу вписался в состав команды", – приводятся в сообщении слова гендиректора клуба Романа Бабаева.

Карраскаль выступает за ЦСКА с зимы на правах аренды. За это время он сыграл за армейцев в 13 матчах и забил один гол. Нынешний контракт с полузащитником рассчитан до 2026 года.

Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение о приостановке карьеры. Футболист объяснил это усталостью и призвал не связывать с текущими событиями в мире. Он также не исключает возвращения в ЦСКА через некоторое время.

