Тренер "Локомотива" назвал кубинскую волейболистку "Уралочки" обезьяной

Видео: телеграм-канал ВК "Уралочка"

Главный тренер калининградского "Локомотива" Андрей Воронков назвал обезьяной кубинскую волейболистку клуба "Уралочка-НТМК". Соответствующее видео появилось в телеграм-канале волейбольного клуба.

Во время финальной серии плей-оффа, в конце третьей партии, Воронков взял тайм-аут, чтобы обсудить игру со своими волейболистками.

"Почему опять ловишь эту обезьяну?" – спросил у одной из спортсменок тренер.

До этого кубинская нападающая "Уралочки-НТМК" Аилама Сесе Монталво принесла несколько очков своей команде.

Гендиректор волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Валентина Огиенко потребовала публичных извинений от Воронкова. По ее словам, такое поведение нельзя упускать, это международный скандал. Она призвала Всероссийскую федерацию волейбола разобрать этот момент.

"Также нельзя это упускать и команде "Локомотив", руководству клуба и не только клуба. Андрей Воронков должен официально извиниться перед Аиламой. Это должно произойти публично, так же, как это было публично на всю страну", – передает слова Огиенко "Матч ТВ".

Произошедшее в своем телеграм-канале прокомментировал и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он назвал Воронкова расистом и позорником.

"Его надо с треском выгнать из профессии", – написал Губерниев.

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