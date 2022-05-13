Тренер "Локомотива" назвал кубинскую волейболистку "Уралочки" обезьяной

Во время финальной серии плей-оффа, в конце третьей партии, Воронков взял тайм-аут, чтобы обсудить игру со своими волейболистками.
"Почему опять ловишь эту обезьяну?" – спросил у одной из спортсменок тренер.
До этого кубинская нападающая "Уралочки-НТМК" Аилама Сесе Монталво принесла несколько очков своей команде.
Гендиректор волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Валентина Огиенко потребовала публичных извинений от Воронкова. По ее словам, такое поведение нельзя упускать, это международный скандал. Она призвала Всероссийскую федерацию волейбола разобрать этот момент.
"Также нельзя это упускать и команде "Локомотив", руководству клуба и не только клуба. Андрей Воронков должен официально извиниться перед Аиламой. Это должно произойти публично, так же, как это было публично на всю страну", – передает слова Огиенко "Матч ТВ".
Произошедшее в своем телеграм-канале прокомментировал и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он назвал Воронкова расистом и позорником.
"Его надо с треском выгнать из профессии", – написал Губерниев.
Ранее сообщалось, что американский производитель спортивных товаров Nike решил прекратить сотрудничество с московским футбольным клубом "Спартак". Такое решение приняли из-за неучастия клуба в еврокубках будущего сезона. В "Спартаке" подчеркнули, что руководство коммерческого направления ищет нового поставщика формы.
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