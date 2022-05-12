Названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира

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Издание Forbes представило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире.

Лидером списка стал футболист ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. Игрок заработал 130 миллионов долларов, из которых 75 миллионов пришлись на зарплату, а 55 – на выплаты от спонсорских контрактов.

Второе и третье место в рейтинге заняли баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Игроки заработали 121 и 115 миллионов долларов соответственно.

В топ-10 наиболее высокооплачиваемых спортсменов также оказались футболист Неймар, баскетболисты Стефен Карри, Кевин Дюрант и Яннис Адетокумбо, теннисист Роджер Федерер, боксер Сауль Альварес и игрок в американский футбол Том Брэйди.

В январе эксперты Forbes представили рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года. Его возглавил режиссер Питер Джексон, продавший долю в студии визуальных эффектов Weta Digital. В совокупности ему удалось заработать 580 миллионов долларов.