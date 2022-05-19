Федерация футбола США уравняла призовые выплаты игрокам женской и мужской сборных

Американские футболистки добились своего. Женская сборная будет получать такие же деньги, что и мужская. Федерация футбола США подписала документ, который уравнял суммы.

Речь идет о призовых за участие в международных турнирах, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Теперь все деньги, которые будут поступать в качестве призовых, будут делиться между двумя командами пополам.

О кардинальной разнице в вознаграждении игроки женской сборной говорили последние несколько лет. К примеру, мужская сборная Франции в 2018 году за выигрыш чемпионата мира заработала 38 миллионов долларов, а годом позже американки за аналогичное достижение получили почти в 10 раз меньше – 4 миллиона долларов.

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