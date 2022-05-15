Коробкина и Адышкин стали победителями "Московского полумарафона"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Елена Коробкина и Павел Адышкин стали победителями "Московского полумарафона". Об этом сообщает ТАСС.

Представляющий Московскую область Адышкин преодолел дистанцию 21,1 километра за 1 час 4 минуты 10 секунд. В топ-3 также вошли Андрей Лейман из Краснодара (1:04.16) и Степан Киселев из Казани (1:04.18).

Елена Коробкина из Московской области показала результат 1 час 10 минут 47 секунд. Второе место заняла Елизавета Погудо из Калининграда (1:12.06), третье – Марина Ковалева из Омска (1:13.46).

По оценкам организаторов, в забеге приняли участие более 20 тысяч человек.

Предыдущий "Московский полумарафон" состоялся в августе 2020 года. В 2021 году соревнования не проводились в связи с антикоронавирусными ограничениями.