Около 20 тыс человек примут участие в "Московском полумарафоне" 15 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Примерно 20 тысяч человек 15 мая примут участие в "Московском полумарафоне". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Беговое сообщество".

"За годы существования "Московский полумарафон" стал для многих участников и жителей города не просто соревнованием, а настоящим спортивным праздником и традицией. Для кого-то – мечтой", – сказал в беседе с агентством сооснователь "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

Уточняется, что предусмотрено две беговые дистанции, которые проходят по центру города, – 21,1 и 5 километров. Присоединятся к забегам как профессиональные спортсмены, так и бегуны-любители. В числе участников – двукратный чемпион России по марафону Степан Киселев, участник Олимпиады 2012 года в Лондоне, четырехкратный чемпион России Николай Чавкин, пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова, победитель Московского марафона 2019 года Марина Ковалева и другие.

За день до полумарафона в Москве состоится детский забег. Юные спортсмены в возрасте до 13 лет смогут пробежать дистанции 400 и 800 метров. При этом призовые места не предусмотрены, медали на память получат все участники состязания. Призовой фонд взрослого полумарафона между тем составит 1 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что 15 мая из-за проведения "Московского полумарафона" временно перекроют несколько улиц в центре города. Дольше всего ограничения будут действовать на участке улицы Лужники от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной – с 06:30 до 13:00. Также ограничения затронут улицу Хамовнический вал, Фрунзенскую и Пречистенскую набережные, улицу Остоженка и другие улицы – всего 14 участков.

