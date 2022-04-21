Десять любительских велогонок пройдут в Москве и Подмосковье до конца сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь шоссейных велогонок и три кольцевых заезда формата "Критериум" состоятся в Москве и области с мая по сентябрь 2022 года. Мероприятия, предназначенные для спортсменов-любителей, пройдут при поддержке департамента транспорта Москвы.

Открытие гоночного сезона, легендарная велогонка "Садовое кольцо", будет проходить в один день с Весенним велофестивалем – 21 мая. Традиция проводить велосипедные заезды по Садовому кольцу существует уже более 100 лет, такие гонки регулярно собирают тысячи спортсменов. Велосипедистам будут представлены на выбор несколько вариантов: велозаезд до 47 километров и групповая велогонка – до 109.

На следующий день в Крылатском состоится индивидуальная гонка с раздельным стартом "Крылатские холмы". Маршрут проложен по уникальной велотрассе, созданной специально к Олимпиаде-1980. Кроме этого, все лето велогонки будут организованы в подмосковных городах: Верее, Бородине, Сергиевом Посаде и Коломне.

Московский веломарафон на 100 километров стартует из "Лужников" 17 сентября. Велосипедистам будут предложены форматы групповой гонки и заезда, трасса мероприятия будет проложена по центральным улицам столицы. Все финишировавшие получат памятные медали, а самые быстрые участники – специальные призы от партнеров мероприятия.

29 мая, 11 июня и 14 августа в столице также пройдет серия соревнований типа "Критериум" – зрелищных кольцевых велогонок. Местом проведения станут знаковые достопримечательности: ВДНХ, музей-заповедник "Коломенское" и "Лужники".

Каждый участник получит стартовый пакет с личным номером, чип для электронного учета результата, доступ в оборудованные раздевалки и камеры хранения в стартовом городке. Кроме того, спортсменам выдадут питание, прохладительные и теплые напитки, медицинскую страховку от несчастных случаев на время проведения мероприятия, а также памятные медали и фотографии.

Подробную информацию и расписание гонок можно найти на сайте организатора велозаездов – Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта.