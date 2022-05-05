Московский производитель зарядных станций для электромобилей увеличит выпуск продукции

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Московский завод по производству преобразовательной техники планирует увеличить на 19% в выпуск продукции к концу 2022 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в рамках реализации проекта "Производительность труда" компания планирует полностью заменить импортную составляющую готовых изделий на российские аналоги.

Данная мера позволит предприятию увеличить выпуск электрозарядных станций, расширить географию поставок за рубеж и увеличить экспорт продукции.

Ранее сообщалось, что московский метрополитен заключил контракт с Челябинским металлургическим комбинатом, в рамках которого в столицу поставят 30 тысяч тонн рельсов.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что поддержка отечественных производителей является приоритетной задачей, поставленной главой столицы Сергеем Собяниным. Контракт, заключенный с Челябинским металлургическим комбинатом, является одним из решений, принятых для реализации целей, поставленных градоначальником.